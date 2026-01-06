С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)

С компании Михаила Кержакова взыскали 208 тысяч рублей по решению суда.

Фирма вратаря «Зенита » Михаила Кержакова выплатит более 200 тысяч рублей по решению суда, передает сетевое издание «СП» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Сообщается, что с компании «Сервис Эколоджи», 56% акций которой принадлежит Кержакову, взыскали задолженность за аренду офисного помещения в Санкт-Петербурге. Фирма арендовала офис в октябре 2024 года, но уже в ноябре прекратила вносить ежемесячные платежи – задолженность формировалась в течение четырех месяцев, до марта 2025-го. В июне прошлого года к организации был подан иск в суд.

Суд обязал «Сервис Эколоджи» выплатить 208 000 рублей – в эту сумму входит долг на сумму 160 000 рублей, неустойка за просрочку платежей в размере 35 000 рублей и судебные издержки на сумму 13 000 рублей.