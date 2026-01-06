С фирмы вратаря «Зенита» Кержакова взыскали 208 000 рублей в судебном порядке. Компания 4 месяца не платила за аренду офиса («Mash на спорте»)

  • Спортс
С компании Михаила Кержакова взыскали 208 тысяч рублей по решению суда.

Фирма вратаря «Зенита» Михаила Кержакова выплатит более 200 тысяч рублей по решению суда, передает сетевое издание «СП» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».

Сообщается, что с компании «Сервис Эколоджи», 56% акций которой принадлежит Кержакову, взыскали задолженность за аренду офисного помещения в Санкт-Петербурге. Фирма арендовала офис в октябре 2024 года, но уже в ноябре прекратила вносить ежемесячные платежи – задолженность формировалась в течение четырех месяцев, до марта 2025-го. В июне прошлого года к организации был подан иск в суд.

Суд обязал «Сервис Эколоджи» выплатить 208 000 рублей – в эту сумму входит долг на сумму 160 000 рублей, неустойка за просрочку платежей в размере 35 000 рублей и судебные издержки на сумму 13 000 рублей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сетевое издание «СП»
logoЗенит
бизнес
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Кержаков
деньги
происшествия
