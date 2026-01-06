Канчельскис готов возглавить «МЮ»: «С удовольствием, но надо понимать, что ситуация сейчас тяжелая. Отставка Аморима ожидаема – у клуба все есть, условия шикарные, только результата нет»

Канчельскис: с удовольствием возглавил бы «МЮ», но ситуация сейчас тяжелая.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера.

– Отставка Аморима ожидаема. Все правильно и справедливо. Хотя считаю, ему все‑таки надо было дать доработать до конца сезона. Но руководители решили так. Результата нет. При этом условия в клубе хорошие. Я был на базе недавно, там прекрасные условия – 15 полей, все у них есть. Только результата нет.

– Какой тренер бы подошел «Манчестер Юнайтед»?

– Даже не знаю. Наверняка у клуба уже есть кандидатуры. На мой взгляд, Зидан мог бы, который сейчас свободен. Неплохо было бы, чтобы Зидан поработал в «Манчестере». Но сложно ответить. Наверняка сейчас какая‑то временная фигура придет, а уже в конце сезона будут решать по основной кандидатуре. Остался‑то только второй круг…

– У вас есть амбиции возглавить «Манчестер Юнайтед»?

– С удовольствием. Но надо понимать, что сейчас тяжелая ситуация. Даже когда недавно был в Англии, и «Манчестер Юнайтед » опубликовал мое интервью, то на следующий день его убрали. Не понимаю почему, но убрали. Причем «Эвертон» не убрал, а «МЮ» убрал. Думаю, связано с тем, что я из России. Но бог свидетель. Главное, что в целом ко мне там хорошо относятся и отнеслись. Хорошо встретили, очень рад этому. Спасибо им большое за все, – сказал Канчельскис.