Харгривз о Рэшфорде: «Надеюсь, он вернется в «МЮ». Не знаю, что произошло у них с Аморимом, но талант Маркуса невозможно отрицать»

Оуэн Харгривз: надеюсь, «МЮ» вернет Рэшфорда.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед » Оуэн Харгривз призвал вернуть в команду Маркуса Рэшфорда .

В нынешнем сезоне форвард выступает за «Барселону» на правах аренды.

«Надеюсь, Маркус вернется, потому что он особенный игрок. Я не знаю, что произошло между Маркусом и Рубеном [Аморимом ], но не думаю, что кто-то может отрицать его талант.

Я не думаю, что Маркус должен был взваливать на себя всю ответственность за происходящее. В нашей команде он был бы третьим или четвертым, так что ему не пришлось бы брать все на себя.

Слишком много внимания уделялось молодым парням, чтобы они были на первых ролях, они не должны были оказаться в таком положении в свои 20 лет. Нужен был нападающий в возрасте 26-28 лет, чтобы молодежь могла освоиться, как ранее было со всеми в клубе. Думаю, Маркус суперталантлив, и он был бы полезен клубу», – сказал Харгривз в эфире TNT Sports.