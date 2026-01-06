Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»

Гурцкая о Кахигао: Надо было его выкинуть после первых предложенных кандидатур.

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу спортивного директора «Спартака » Франсиса Кахигао .

– Есть две позитивные характеристики [Кахигао]. Агент Герман Ткаченко сказал в эфире «Это футбол, брат!», что это хороший парень, гендир клуба Сергей Некрасов сказал, что это квалифицированный сотрудник. Твоя оценка его работы?

– Ноль. Ноль! Кахигао надо было выкинуть после первых его предложенных кандидатур. Сказать «спасибо, не заводи нас больше в блуд, потому что мы из-за тебя тратим страшные деньги. Ты сам не понимаешь, что делаешь».

У тебя нет ни стратегии, ни тактики, ты не разобрался до сих пор, за год, какими россиянами надо усиливаться. Нет концепции построения клуба, четкой линии. Как ты собираешься выстроить клуб, который будет бороться с «Зенитом » и «Краснодаром» за первое место», – сказал Гурцкая.