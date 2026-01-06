  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»
25

Гурцкая об оценке работы Кахигао в «Спартаке»: «Ноль! Надо было выкинуть после первых его кандидатур. Ни стратегии, ни тактики. Как собираешься бороться с «Зенитом» и «Краснодаром»?»

Гурцкая о Кахигао: Надо было его выкинуть после первых предложенных кандидатур.

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил работу спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.

Есть две позитивные характеристики [Кахигао]. Агент Герман Ткаченко сказал в эфире «Это футбол, брат!», что это хороший парень, гендир клуба Сергей Некрасов сказал, что это квалифицированный сотрудник. Твоя оценка его работы?

– Ноль. Ноль! Кахигао надо было выкинуть после первых его предложенных кандидатур. Сказать «спасибо, не заводи нас больше в блуд, потому что мы из-за тебя тратим страшные деньги. Ты сам не понимаешь, что делаешь».

У тебя нет ни стратегии, ни тактики, ты не разобрался до сих пор, за год, какими россиянами надо усиливаться. Нет концепции построения клуба, четкой линии. Как ты собираешься выстроить клуб, который будет бороться с «Зенитом» и «Краснодаром» за первое место», – сказал Гурцкая. 

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?26409 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoФрансис Кахигао
logoСпартак
logoЗенит
logoСергей Некрасов
logoГерман Ткаченко
logoКраснодар
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Сафонов о Карседо: «Российского тренера в «Спартаке» ожидать не стоило. Это бы означало, что Кахигао не нужен клубу. Ему проще работать с иностранцем»
5 января, 09:45
«Спартак» и Барко обсудят новый контракт в январе-феврале. Кагихао убедил хавбека в его важности для команды, аргентинец все еще хочет зарплату как у Жедсона (Legalbet)
2 января, 16:18
«Спартак» получит по трусам, если вернуть ЛЧ и ЛЕ. 80-90% футболистов команды не соответствуют уровню клуба». Глушаков о красно-белых
2 января, 08:12
Главные новости
Шешко о дубле в матче с «Бернли»: «Это придаст уверенности. Рад, что смог помочь «МЮ» – это самое важное для меня»
4 минуты назад
Ромеро о результатах «Тоттенхэма»: «В такие моменты должны выступать другие люди, но этого не происходит. И так уже несколько лет. Они появляются, когда все хорошо, чтобы наговорить лжи»
сегодня, 01:45
Семеньо забил победный гол «Тоттенхэму» на 95-й минуте – Ираола назвал это «сказочным финалом». Вингер «Борнмута» близок к переходу в «Ман Сити»
сегодня, 01:30
Директор «Крузейро» о Жерсоне: «Очень сложные переговоры с «Зенитом» со множеством деталей. Будем работать, но не можем гарантировать результат»
сегодня, 00:34
Франк о стаканчике с эмблемой «Арсенала»: «Неужели кто-то думает, что я специально его взял? Это было бы крайне глупо. Печально, что в мире футбола вы вынуждены задавать мне такие вопросы»
вчера, 23:05
Флетчер про 2:2 с «Бернли»: «Я разочарован, «МЮ» сделал более чем достаточно для победы»
вчера, 22:54
Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Я очень доволен тем, как играл «Ман Сити». Мы упустили много моментов. Иногда мы забиваем, иногда нет, вот и все»
вчера, 22:48
Тренер «Челси» Макфарлейн о красной: «Кукурелья справился бы в 9 из 10 случаев. Проблема не в дисциплине или культуре, парни сильно хотят победить и позволяют эмоциям выйти из-под контроля»
вчера, 22:41
«Ньюкасл» победил «Лидс» (4:3), отыгравшись на 91-й и забив 4-й мяч на 102-й. Это самый поздний победный гол в АПЛ за время сбора статистики
вчера, 22:35
Франк пил из стаканчика с эмблемой «Арсенала» перед проигранным матчем с «Борнмутом». У «Тоттенхэма» 1 победа в 6 последних играх и 14-е место в АПЛ
вчера, 22:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Оливер Гласнер: «Гехи остается в «Кристал Пэлас», думаю. Но если скажет: «Я хочу уйти», и за него заплатят огромные деньги, то любой футболист уйдет, если играешь за такой клуб, как «Пэлас»
16 минут назад
Егор Титов: «Дивеев – системообразующий игрок. Не только ЦСКА, но и сборной. Удивительно взять иностранца на замену, который играл мало»
35 минут назад
Ломаевым интересуются клубы из Саудовской Аравии, Греции, Кипра и Болгарии (Sport24)
48 минут назад
Дмитрий Парфенов: «Не уверен, что Карседо пришел с намерением играть в спартаковский футбол. Не думаю, что был разговор: все равно, как закончится чемпионат. Никто этого не поймет»
сегодня, 01:15
Флетчер будет руководить «МЮ» в матче Кубка Англии против «Брайтона»
сегодня, 01:02
«Россия теряет выдающегося специалиста из-за того, что Радимов не хочет тренировать. Он топ во всех планах, шикарнейший тренер». Гасилин о Владиславе
сегодня, 00:47
«Брентфорд» идет 5-м в таблице АПЛ после 4 побед в 5 матчах. Эндрюс проводит первый сезон в качестве главного тренера
сегодня, 00:22
Киву о 2:0 с «Пармой»: «В Серии А не бывает легко, соперники могут создать трудности. «Интер» сыграл зрело – нужно всегда быть сосредоточенным, иначе рискуешь»
вчера, 22:59
Доку о трех ничьих «Сити» подряд: «Это очень расстраивает. Дело не в сопернике, а только в нас. Мы могли забить больше, но сами создали себе проблемы»
вчера, 22:46
Игор Тиаго забил 16-й гол в сезоне АПЛ. Это рекорд среди бразильцев – форвард «Брентфорда» обошел Фирмино, Мартинелли и Кунью
вчера, 22:40