«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)
Сульшер и Кэррик готовы временно возглавить «МЮ».
Майкл Кэррик открыт к возвращению в «Манчестер Юнайтед» в качестве исполняющего обязанности главного тренера и уже контактировал с клубом, сообщает Бен Джейкобс.
Экс-хавбек «МЮ» был помощником в штабах Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера во время их работы в клубе, а после увольнения норвежца временно руководил командой.
Сам Сульшер тоже заинтересован в возвращении, и его кандидатура всерьез рассматривается руководством. С норвежцем тоже связались.
Ранее клуб уволил Рубена Аморима с поста главного тренера.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: GiveMeSport
