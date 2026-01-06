«МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером. Оба заинтересованы (Бен Джейкобс)

Сульшер и Кэррик готовы временно возглавить «МЮ».

Майкл Кэррик открыт к возвращению в «Манчестер Юнайтед » в качестве исполняющего обязанности главного тренера и уже контактировал с клубом, сообщает Бен Джейкобс.

Экс-хавбек «МЮ» был помощником в штабах Жозе Моуринью и Оле-Гуннара Сульшера во время их работы в клубе, а после увольнения норвежца временно руководил командой.

Сам Сульшер тоже заинтересован в возвращении, и его кандидатура всерьез рассматривается руководством. С норвежцем тоже связались .

Ранее клуб уволил Рубена Аморима с поста главного тренера.