Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»

Семшов о Карседо в «Спартаке»: удивлен, что не доверили команду нашему специалисту.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака ».

«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих.

Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери , но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе »? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате.

Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову , который не один год работает в штабе?» – сказал Семшов.