Семшов о Карседо: «Чем он заслужил назначение в «Спартак»? Известен как помощник Эмери, не более. Удивлен, что не доверились нашему специалисту. Почему не Романов?»
Семшов о Карседо в «Спартаке»: удивлен, что не доверили команду нашему специалисту.
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил назначение Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака».
«Отношусь к этому неоднозначно. Думаю, было ожидаемо, что будет скептический настрой у многих.
Да, иностранец может быть, но иностранец топовый. Карседо по большому счету известен как помощник Эмери, но не более того. А чем он заслужил назначение в «Спартак»? Работой в «Пафосе»? Ну, если мы будем ориентироваться на клубы Кипра, то там, наверное, каждый тренер может работать в нашем чемпионате.
Удивлен, что не доверили команду нашему специалисту или не нашли более топового. Я не говорю, хороший Карседо или плохой. Но почему не довериться Романову, который не один год работает в штабе?» – сказал Семшов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
