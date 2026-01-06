Контракт Росеньора с «Челси» рассчитан на 5 с половиной лет и включает опцию продления на год – до 2032-го (Бен Джейкобс)
Контракт Росеньора с «Челси» рассчитан на 5,5 года с опцией продления.
Журналист Бен Джейкобс уточнил сроки соглашения Лиэма Росеньора с «Челси».
Сегодня англичанин занял пост главного тренера клуба. Сообщалось, что договор с 41-летним специалистом подписан до 2032 года.
По данным источника, контракт с Росеньором рассчитан на 5,5 года и включает опцию продления еще на один год – до 2032-го.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости