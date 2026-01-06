Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»
Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Рубена Аморима из клуба.
«Манчестер Юнайтед» объявил об отставке Аморима в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера в матче с «Бернли» будет Даррен Флетчер.
«Я не ожидал, что Рубена Аморима уволят. Его не было в числе тех четырех или пяти тренеров, которых, как я думал, уволят следующими [после Марески]. Я удивился, но если посмотреть на его статистику, то это не удивляет. Думаю, что это было решающим фактором, и именно поэтому он так резко высказался накануне. Два тренера выступили против иерархии и были немедленно уволены. Но его статистика – худшая среди тренеров «Юнайтед» со времен сэра Алекса Фергюсона. Я видел две его последние пресс-конференции, и мне показалось, что что-то не так.
Его лучшей чертой было умение быть довольно энергичным и оптимистичным на пресс-конференциях. Он был довольно жизнерадостным. Последние два его выступления выглядели удручающе. Я не говорил об этом, потому что иногда бываю на тренировочной площадке, общаюсь с людьми и так далее. В последний раз, когда я был там, чтобы взять интервью у Бруну [Фернандеша], я встретился с тренером, и мы поболтали пять-десять минут. Он [обычно] дружелюбен, уделяет вам время, он как открытая книга. Когда я был там в последний раз, я сразу почувствовал холодность. Это отличалось от того, что я видел раньше.
Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все началось еще до Рождества. Не думаю, что это произошло за одну ночь, с точки зрения его диалога с руководством и отношения к происходящему. Я почувствовал ту холодность, которую мы наблюдали на последних двух пресс-конференциях. Я чувствовал себя комфортно на базе, в атмосфере, окружавшей игроков. Но он казался несколько отстраненным. Когда я видел его в последний раз, он казался совсем другим человеком. Я думал, что это из-за долгого, тяжелого сезона, на нем сказалось давление, возможно, он встал не с той ноги. Но теперь я понимаю, что все это началось перед Рождеством. Сто процентов», – сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.