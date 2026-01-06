Фердинанд об увольнении Аморима: «Удивлен, но его статистика – худшая со времен Фергюсона. Обычно Рубен был жизнерадостным, но последние выступления удручали. Все началось до Рождества»

Фердинанд об увольнении Аморима из «МЮ»: все началось еще до Рождества.

Бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд прокомментировал увольнение Рубена Аморима из клуба.

«Манчестер Юнайтед » объявил об отставке Аморима в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера в матче с «Бернли» будет Даррен Флетчер.

«Я не ожидал, что Рубена Аморима уволят. Его не было в числе тех четырех или пяти тренеров, которых, как я думал, уволят следующими [после Марески]. Я удивился, но если посмотреть на его статистику, то это не удивляет. Думаю, что это было решающим фактором, и именно поэтому он так резко высказался накануне. Два тренера выступили против иерархии и были немедленно уволены. Но его статистика – худшая среди тренеров «Юнайтед» со времен сэра Алекса Фергюсона . Я видел две его последние пресс-конференции, и мне показалось, что что-то не так.

Его лучшей чертой было умение быть довольно энергичным и оптимистичным на пресс-конференциях. Он был довольно жизнерадостным. Последние два его выступления выглядели удручающе. Я не говорил об этом, потому что иногда бываю на тренировочной площадке, общаюсь с людьми и так далее. В последний раз, когда я был там, чтобы взять интервью у Бруну [Фернандеша], я встретился с тренером, и мы поболтали пять-десять минут. Он [обычно] дружелюбен, уделяет вам время, он как открытая книга. Когда я был там в последний раз, я сразу почувствовал холодность. Это отличалось от того, что я видел раньше.

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что все началось еще до Рождества. Не думаю, что это произошло за одну ночь, с точки зрения его диалога с руководством и отношения к происходящему. Я почувствовал ту холодность, которую мы наблюдали на последних двух пресс-конференциях. Я чувствовал себя комфортно на базе, в атмосфере, окружавшей игроков. Но он казался несколько отстраненным. Когда я видел его в последний раз, он казался совсем другим человеком. Я думал, что это из-за долгого, тяжелого сезона, на нем сказалось давление, возможно, он встал не с той ноги. Но теперь я понимаю, что все это началось перед Рождеством. Сто процентов», – сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.