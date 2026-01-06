Майну лайкнул пост, высмеивающий отставку Аморима из «МЮ». В нем говорилось, что тренер покинул базу смеясь: «Я бы тоже смеялся после выплаты 10 млн фунтов»

Кобби Майну лайкнул пост, высмеивающий отставку Аморима из «МЮ».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Кобби Майну поставил лайк публикации, высмеивающей увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера клуба.

Аккаунт Thatguysjokes в инстаграме репостнул сообщение, в котором говорилось, что «сотрудники базы в Кэррингтоне были удивлены, увидев, как Рубен Аморим и его тренерский штаб покидали тренировочный комплекс смеясь и шутя», сопроводив его подписью: «Я бы тоже смеялся после выплаты в 10 млн фунтов».

20-летний воспитанник «МЮ» Майну в этом сезоне ни разу не выходил в стартовом составе в матче АПЛ .

