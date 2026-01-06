Майну лайкнул пост, высмеивающий отставку Аморима из «МЮ». В нем говорилось, что тренер покинул базу смеясь: «Я бы тоже смеялся после выплаты 10 млн фунтов»
Кобби Майну лайкнул пост, высмеивающий отставку Аморима из «МЮ».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну поставил лайк публикации, высмеивающей увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера клуба.
Аккаунт Thatguysjokes в инстаграме репостнул сообщение, в котором говорилось, что «сотрудники базы в Кэррингтоне были удивлены, увидев, как Рубен Аморим и его тренерский штаб покидали тренировочный комплекс смеясь и шутя», сопроводив его подписью: «Я бы тоже смеялся после выплаты в 10 млн фунтов».
20-летний воспитанник «МЮ» Майну в этом сезоне ни разу не выходил в стартовом составе в матче АПЛ.
У Майну конфликт с Аморимом: брат протестует на трибуне, Кобби хочет в «Наполи»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
