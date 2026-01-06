Вице-президент «Крузейро» о Жерсоне: «Переговоры сложные, «Зенит» ведет себя уважительно. Надеемся на удачный исход»
Вице-президент «Крузейро» о Жерсоне: переговоры с «Зенитом» сложные и уважительные.
Вице-президент «Крузейро» Педро Жунио рассказал о переговорах с «Зенитом» по Жерсону.
Сообщалось, что последнее предложение бразильского клуба составило 27 миллионов евро.
«Мы ведем переговоры уже несколько дней, и «Зенит» ведет себя очень уважительно. Обычно мы не раскрываем цифры, мы еще не заключили сделку. Предложения появляются и исчезают, но мы общаемся ежедневно.
Переговоры сложные, он важный игрок для «Зенита», и его хотели подписать все команды Бразилии. Мы добиваемся прогресса, каждый день – это победа, но переговоры продлятся еще несколько дней, и мы надеемся на благополучный исход», – сказал Жунио в программе Fala a Fonte.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
