Вице-президент «Крузейро» о Жерсоне: «Переговоры сложные, «Зенит» ведет себя уважительно. Надеемся на удачный исход»

Вице-президент «Крузейро» о Жерсоне: переговоры с «Зенитом» сложные и уважительные.

Вице-президент «Крузейро » Педро Жунио рассказал о переговорах с «Зенитом » по Жерсону .

Сообщалось , что последнее предложение бразильского клуба составило 27 миллионов евро.

«Мы ведем переговоры уже несколько дней, и «Зенит» ведет себя очень уважительно. Обычно мы не раскрываем цифры, мы еще не заключили сделку. Предложения появляются и исчезают, но мы общаемся ежедневно.

Переговоры сложные, он важный игрок для «Зенита», и его хотели подписать все команды Бразилии. Мы добиваемся прогресса, каждый день – это победа, но переговоры продлятся еще несколько дней, и мы надеемся на благополучный исход», – сказал Жунио в программе Fala a Fonte.