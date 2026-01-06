Хау не намерен уходить в «МЮ»: «Я очень счастлив в «Ньюкасле». Это самое важное для меня»
Эдди Хау не планирует уходить в «Манчестер Юнайтед» из «Ньюкасла».
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что не намерен уходить из клуба.
48-летний специалист ответил на вопрос о том, может ли что-то убедить его покинуть нынешнюю должность на фоне ухода Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед».
«Нет. На данный момент – нет. Самое важное для меня – это счастье от роли, счастье от работы, отношения, которые у меня складываются с окружающими меня людьми.
Это не всегда было стабильно хорошо. В любом футбольном клубе все может измениться, но сейчас я очень счастлив», – сказал Хау.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
