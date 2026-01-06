Гласнер о возможном назначении в «МЮ»: «Не говорю о других клубах, кроме «Кристал Пэлас». Аморим сказал, что у него есть 18 месяцев, но он уже уволен. Только успех удерживает на посту тренера»
Оливер Гласнер ответил на вопрос о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о слухах относительного возможного перехода в «Манчестер Юнайтед», который уволил Рубена Аморима.
– Я работаю главным тренером «Кристал Пэлас». Думаю, ваши вопросы сейчас неактуальны. Я не говорю ни о каких других клубах, кроме «Кристал Пэлас».
– Ваш контракт с клубом завершается через шесть месяцев.
– Ты можешь выигрывать титулы, а через шесть месяцев быть уволенным. Думаю, что продолжительность контракта ничего не значит.
Рубен Аморим заявил, что у него есть еще 18 месяцев, но он больше не тренер «Манчестер Юнайтед». Есть одна вещь, которая удерживает вас на должности тренера, – это успех, – сказал Оливер Гласнер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
