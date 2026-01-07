Росеньор возглавил «Челси», Гончаренко – сборную Беларуси, отмена 1000-го очка Шипачева в КХЛ, Сульшер может вернуться в «МЮ», Семеньо переходит в «Ман Сити» и другие новости

1. Росеньор возглавил «Челси». Контракт с 41-летним англичанином, тренировавшим «Страсбур», – до 2032-го.

2. В Fonbet КХЛ «Металлург» победил «Локомотив» в овертайме матча лидеров (5:4), «Авангард» вышел на 2-е место на Востоке, обыграв «Ак Барс» (2:1), ЦСКА обыграл «Динамо» Минск (4:2) в матче, где Шипачев набрал 999-е очко в лиге (а 1000-е отменили ). Все результаты дня – здесь .

3. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) в 19-м туре Серии А. «Рома» обыграла «Лечче» (2:0), «Комо» разгромил «Пизу» (3:0).

4. НХЛ. «Айлендерс» разнесли «Нью-Джерси» (9:0), Сорокин отразил 44 броска и стал рекордсменом клуба с Лонг-Айленда по числу игр на ноль в регулярках (26). «Каролина» была сильнее «Далласа» (6:3), Свечников набрал 0+4 – личный рекорд по ассистам за игру. «Филадельфия» без Мичкова справилась с «Анахаймом» (5:2), Гребенкин набрал 1+1 . «Тампа» обыграла «Колорадо» (4:2) в матче лидеров Востока и Запада, Кучеров набрал 0+2 – 7-й подряд матч с 2+ очками . Все результаты дня – здесь .

5. НБА. «Лейкерс» обыграли «Новый Орлеан» на выезде, Дончич и Леброн набрали по 30 очков , «Сан-Антонио» с 30 очками Вембаньямы уступил «Мемфису» и другие результаты .

6. Кот-д`Ивуар разгромил Буркина-Фасо в 1/8 финала Кубка Африки, Алжир прошел ДР Конго. Определились все пары 1/4 финала .

7. «МЮ» связался с Сульшером и Кэрриком насчет назначения временным тренером, оба заинтересованы. Также клуб рассматривает ван Нистелроя. «Юнайтед» потратил около 100 млн фунтов на компенсации за наем и увольнение тренеров и менеджеров после ухода Фергюсона.

8. Виктор Гончаренко возглавил футбольную сборную Беларуси.

9. Сделка по переходу Семеньо в «Ман Сити» завершена . «Борнмут» получит 65 млн фунтов.

10. Пастрняк, Нечас, Гертл, Гронек, Достал, Гудас, Червенка – в составе сборной Чехии по хоккею на ОИ-2026.

11. Дядя Энтони Джошуа заявил , что боксер завершил профессиональную карьеру.

12. Карлсен стал лучшим по призовым в шахматах за год – почти $1,5 млн. Больше всего он заработал за победу на киберспортивном Кубке мира.

13. «Крузейро» предложил 27 млн евро за Жерсона. Вариант с обменом на Жонатана с доплатой от бразильцев не устроил «Зенит».

14. Игрок футзального «Норильского никеля» Фелипе Алекс умер в аэропорту Ухты. Ему было 32 года.

15. Некоторые прыгуны с трамплина делают инъекции для увеличения пениса , чтобы повлиять на размеры комбинезонов, утверждает Bild. FIS опровергла эту информацию.

Цитаты дня.

Ирина Роднина: «Дураков в Госдуме нет . Мы все люди со своими характерами, но когда вопрос касается страны, партийные амбиции уходят на второй план»

Лионель Месси: «Я бываю охренеть каким странным . Я наслаждаюсь одиночеством. Нравится быть в тишине – беготня троих детей порой утомляет»

В FIS объяснили, почему не отстраняют США: «Если мир отреагирует на их действия так же, как на Россию, это станет предметом обсуждения и для нас . Но мы даже не близки к этому»

Винисиус – Алонсо во время матча с «Бетисом»: «Все хотят идти в обводку, а освистывают меня. Скажите Гонсало, что он должен отдать пас хотя бы раз»

Андрей Разин: «Металлург» проиграл 6 раз основное время в 41 матче, из них 5 поражений – с Кузнецовым . С тренера спрашивают за результат. Рад, что Евгений не закончил при Разине»

Каррагер об Амориме: «Лучшей частью его работы были пресс-конференции. Он носил титул лучшего эксперта по «МЮ», но проблема в том, что он был тренером»

Хабиб о фото с игроками «Ман Сити»: «Сказал им, что не впустил бы в зал в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что это не шутка»