«Не понимаю, что такого суперского в Мойзесе – он даже не похож на футболиста. ЦСКА мог бы воспитать своего левого защитника, Щенников бегал 15 лет по бровке». Логашов о бразильце

Арсений Логашов: Мойзес даже на футболиста не похож.

Бывший защитник «Анжи» Арсений Логашов высказал мнение касательно защитника ЦСКА Мойзеса.

Бразилец выступает за московский клуб с сезона-2022/23.

– Не можете никого отметить из легионеров?

– Джон Кордоба – хороший легионер. Но на фоне Кевина Кураньи или Самюэля Это′О мог бы выглядеть блекло.

– Мойзес из ЦСКА?

– Мне вообще не нравится. Не понимаю, что в нем такого суперского. Он даже на футболиста не похож.

Уровень у него нормальный, но у ЦСКА своя сильная школа, вполне могли бы воспитать своего левого защитника.

Жора Щенников на этой бровке 15 лет бегал и все было отлично, Кирилл Набабкин тот же.

Не понимаю, зачем на эти позиции нам легионеры. Даже в период старого лимита крайние защитники всегда были русскими, – сказал Арсений Логашов .