Защитник «Ман Сити» Диаш пропустит 4-6 недель из-за травмы. Гвардиол «выбыл на длительное время» из-за перелома
Рубен Диаш пропустит 4-6 недель из-за травмы.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что защитник Рубен Диаш пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.
По словам специалиста, у португальца повреждение задней поверхности бедра.
Комментируя ситуации с еще одним защитником Йошко Гвардиолом, тренер заявил: «Он выбыл на длительное время». Сообщалось, что у него перелом большеберцовой кости.
Оба защитника «горожан» получили травмы в матче 20-го АПЛ против «Челси» (1:1).
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
