Защитник «Ман Сити» Диаш пропустит 4-6 недель из-за травмы. Гвардиол «выбыл на длительное время» из-за перелома

Рубен Диаш пропустит 4-6 недель из-за травмы.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола сообщил, что защитник Рубен Диаш пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

По словам специалиста, у португальца повреждение задней поверхности бедра.

Комментируя ситуации с еще одним защитником Йошко Гвардиолом , тренер заявил: «Он выбыл на длительное время». Сообщалось , что у него перелом большеберцовой кости.

Оба защитника «горожан» получили травмы в матче 20-го АПЛ против «Челси» (1:1).