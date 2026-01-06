«Забарный пришел из Англии, а не с Венеры или Сатурна, мы слышим об адаптации уже полгода. В матче с «Фонтене» игроки 5-й лиги забегали ему за спину». Экс-защитник «Аяччо» Шано об Илье
Максим Шано раскритиковал Илью Забарного.
Бывший защитник «Аяччо» и «Нью-Йорк Сити» Максим Шано высказался об игре Ильи Забарного в составе «ПСЖ».
«Илья Забарный? В последнем матче Кубка Франции против «Фонтене» соперники [постоянно] забегали ему за спину. Люди говорят об адаптации, но он играл против игроков из пятой лиги.
Я понимаю, что Франция отличается от Англии, хотя, опять же, он пришел из Англии, а не с Венеры или Сатурна, это все равно футбол. Когда видишь, как он испытывает трудности каждый раз, когда мяч оказывается у него за спиной, при той цене, которую они за него заплатили…
Он может совершенствоваться, потому что он еще молод, но мы слышим об адаптации уже полгода», – сказал Шано в эфире RMC Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le10Sport
