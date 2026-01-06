Гвардиола об отставке Аморима: «Тренеров назначают из-за идей, а увольняют из-за результатов. Рубен – топ-тренер, желаю ему всего наилучшего»

Пеп Гвардиола: Рубен Аморим – это топ-тренер.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался по поводу отставки Рубена Аморима из «Манчестер Юнайтед».

«Рубен Аморим – топ-тренер. Наши соседи приняли такое решение. Но я желаю Рубену всего наилучшего в будущем», – сказал специалист.

Гвардиола также высказался на тему давления на тренеров в АПЛ в сравнении с его работой в Ла Лиге и Бундеслиге.

«Похожие ситуации. Нет такой лиги, где ты в безопасности, если не выигрываешь. Ничего не имеет значения, если нет результатов. Тренеров назначают из-за их идей, а увольняют из-за результатов. Иногда нужно время.

В прошлом матче у «Манчестер Юнайтед » отсутствовало много футболистов – иногда с этим трудно справиться. Всегда тяжело, когда важные футболисты не играют», – сказал Гвардиола.