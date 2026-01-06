Мбаппе не полетит с «Реалом» на Суперкубок Испании. Участие форварда в финале зависит от его состояния
Килиан Мбаппе не полетит с «Реалом» на матчи Суперкубка Испании.
Килиан Мбаппе не полетит на матчи Суперкубка Испании с партнерами по команде.
Футболист «Реала» не попал в список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию. В конце декабря у него было выявлено растяжение связок левого колена.
Marca пишет, что француз может сыграть в финале турнира, если клуб туда выйдет – участие Мбаппе будет зависеть от его состояния.
В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Атлетико». Матч состоится 8 января.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Реала»
