Мбаппе не полетит с «Реалом» на Суперкубок Испании. Участие форварда в финале зависит от его состояния

Килиан Мбаппе не полетит на матчи Суперкубка Испании с партнерами по команде.

Футболист «Реала » не попал в список игроков, которые отправятся в Саудовскую Аравию. В конце декабря у него было выявлено растяжение связок левого колена.

Marca пишет , что француз может сыграть в финале турнира, если клуб туда выйдет – участие Мбаппе будет зависеть от его состояния.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Атлетико ». Матч состоится 8 января.