Каррагер об Амориме: «Лучшей частью его работы были пресс-конференции. Он носил титул лучшего эксперта по «МЮ», но проблема в том, что он был тренером»

Джейми Каррагер: лучшее в работе Аморима – его пресс-конференции.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает высказывания Рубена Аморима лучшей частью его работы в «Манчестер Юнайтед ».

Вчера португальский специалист был уволен с поста главного тренера команды.

«Лучшей частью работы Рубена Аморима на самом деле были его выступления на пресс-конференциях, а не выступления его команды. Он стал отличным дополнением к Премьер-лиге в плане пресс-конференций, интервью, колких высказываний. Его постоянно хотелось цитировать – для нас он был просто находкой. А то заявление [про худшую команду в истории «Манчестер Юнайтед»] вообще было невероятным.

Я не мог поверить, что он сказал такое о своих игроках и своей команде. Иногда казалось, что, рассуждая о «Манчестер Юнайтед», он был почти таким же экспертом, как Гари Невилл .

На протяжении 14 месяцев он, пожалуй, носил титул лучшего эксперта по «Манчестер Юнайтед», но проблема была в том, что он был главным тренером», – сказал Каррагер.