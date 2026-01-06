«Рубин» продал Рахмоналиева «Сабаху». Хавбек был в аренде в азербайджанском клубе
Умарали Рахмоналиев покинул «Рубин».
Умарали Рахмоналиев стал игроком «Сабаха» на постоянной основе.
Азербайджанский клуб оформил полноценный трансфер 22-летнего полузащитника из «Рубина». Ранее Рахмоналиев выступал за «Сабах» на правах аренды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
