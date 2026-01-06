«Рубин» продал Рахмоналиева «Сабаху». Хавбек был в аренде в азербайджанском клубе

Умарали Рахмоналиев покинул «Рубин».

Умарали Рахмоналиев стал игроком «Сабаха » на постоянной основе.

Азербайджанский клуб оформил полноценный трансфер 22-летнего полузащитника из «Рубина ». Ранее Рахмоналиев выступал за «Сабах» на правах аренды.

С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .