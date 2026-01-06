Лиэм Росеньор: «Челси» – клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Я отдам все, чтобы добиться успеха, которого он заслуживает»

Росеньор: «Челси» – клуб с уникальным духом и богатой историей завоеваний трофеев.

Лиэм Росеньор высказался о назначении главным тренером «Челси ».

41-летний специалист подписал контракт до 2032 года с лондонским клубом.

«Для меня большая честь быть назначенным главным тренером «Челси». Это клуб с уникальным духом и богатой историей завоевания трофеев. Моя работа заключается в том, чтобы сохранить эту индивидуальность и создать команду, которая отражает эти ценности в каждой игре, продолжая завоевывать трофеи.

Мне доверили эту роль, и я хочу поблагодарить всех за предоставленную возможность и веру в то, что я справлюсь с этой работой. Я отдам все, чтобы добиться успеха, которого заслуживает этот клуб.

Я глубоко верю в командную работу, единство, сплоченность и коллективную работу, и эти ценности будут лежать в основе всего, что мы делаем. Они станут основой нашего успеха.

Я рад работать с этой чрезвычайно талантливой группой игроков и персонала, налаживать прочные связи на поле и за его пределами и создавать атмосферу, в которой все чувствуют себя едиными и движимыми одной целью.

Я испытываю настоящий голод к победам и буду отдавать все каждый день, чтобы помочь этой команде конкурировать и побеждать на самом высоком уровне, чтобы все чувствовали причастность и гордились тем, что являются частью футбольного клуба «Челси».

Я хочу, чтобы наши болельщики гордились тем, кто мы и что мы олицетворяем в каждой игре, которую проводим. Они – душа этого огромного клуба с богатой историей.

Я с нетерпением жду встречи с вами и возможности начать», – сказал Росеньор.