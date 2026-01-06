Мбаппе не сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Килиан Мбаппе пропустит дерби с «Атлетико».
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании.
В конце декабря стало известно, что у футболиста выявлено растяжение связок левого колена. Его участие в матче против «Атлетико», который состоится 8 января, исключено, сообщает As.
Эту игру также пропустят защитники Эдер Милитао и Трент Александер-Арнолд. Дин Хейсен вчера тренировался в основной группе и, вероятно, сможет сыграть.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости