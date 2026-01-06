Маттеус о словах Карла про «Реал»: «Здорово, что он уверен в себе. Это не высокомерие. Чтобы «Мадрид» заинтересовался Леннартом, ему придется исключительно хорошо играть за «Баварию»

Лотар Маттеус: слова про «Реал» показывают, что Карл верит в себя.

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус отреагировал на слова Леннарта Карла о желании поиграть за «Реал» в будущем.

«Громкие слова – большие цели! Комментарии Леннарта Карла о «Реале» вызвали настоящую шумиху. Я думаю, это здорово, когда кто-то уверен в себе даже в 17 лет. Постановка целей не имеет абсолютно ничего общего с высокомерием. Я считаю эти слова честными, а не претенциозными или заносчивыми. Вокруг «Реала» есть какой-то налет загадочности. «Бавария» находится в похожем положении, но часто хочется попробовать что-то новое в жизни.

Нельзя говорить, что останешься в «Баварии» на всю жизнь, как Томас Мюллер , – это уникальный случай. В конечном счете, у каждого есть цель. Роберт Левандовски тоже перешел в «Барселону» и просто решил сменить обстановку, получить новый опыт. Это не всегда связано только с деньгами, но иногда и с новым вызовом, способом освежить себя.

Иметь мечту – это совершенно нормально. Флориан Виртц, например, тоже принял вызов с переходом в «Ливерпуль», чтобы сделать следующий шаг в своей жизни и в личном плане. Он мог бы чувствовать себя комфортно и в «Байере».

Я думаю, это нормально. Это показывает, что Карл амбициозен и верит в себя. Он знает, что должен исключительно хорошо играть в «Баварии», чтобы попасть в поле зрения «Реала».

17-летний футболист не говорил, что хочет перейти в «Реал» в ближайшие два года. Это его мечта. Мечты могут сбыться, но для этого нужно работать, и «Бавария » только выиграет от этого. Чтобы Карл стал настолько хорош, что «Реал» начал с ним переговоры, ему сначала придется добиться чего-то экстраординарного в другом клубе.

Я тоже хотел бы играть за «Реал Мадрид». В сезоне-1990/91 я был признан лучшим игроком мира, и внезапно «Реал» постучал в мою дверь. Я бы с удовольствием ушел, но у меня все еще был действующий контракт. Вот почему тогда с трансфером ничего не вышло. У нас с «Реалом» было соглашение, но «Интер» не хотел меня отпускать из-за высокой трансферной стоимости.

У меня тоже были мечты: я всегда говорил, что хочу играть за клуб побольше, стать игроком сборной и попасть в состав сборной на чемпионат мира. В какой-то момент мечты становятся еще масштабнее. Четыре года назад он, вероятно, сказал бы, что хочет играть в Бундеслиге – вероятно, за «Баварию».

Карл просто видит, что это возможно. Дело не только в спортивном аспекте. Речь также идет о новом, непохожем и более высоком качестве жизни, лучшей погоде, еще более крупном клубе в мировом масштабе. И мы часто видели, что лучшими футболистами мира признают игроков не из Бундеслиги, а из лиги, которая привлекает к себе больше внимания во всем мире», – написал Маттеус в своей колонке.

Карл отключил комментарии в инстаграме на фоне критики от фанатов «Баварии». 17-летний хавбек заявил, что хочет перейти в «Реал» в будущем