«Давай, черт возьми, прессингуй! Не останавливайся!» Алонсо – Винисиусу за 10 минут до замены вингера в матче с «Бетисом»

Хаби Алонсо был недоволен прессингом Винисиуса в матче с «Бетисом».

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо был недоволен тем, как Винисиус Жуниор прессинговал в матче против «Бетиса » в 18-м туре Ла Лиги (5:1).

Камеры DAZN зафиксировали эпизод, произошедший за 10 минут до замены бразильского вингера.

«Эй, черт возьми, Вини. Давай, парень, давай! Черт возьми, прессингуй! Вон там, прессингуй! Не останавливайся и продолжай прессинговать! Давай, еще, вперед!» – кричал Алонсо игроку.

Винисиус – Алонсо во время матча с «Бетисом»: «Все хотят идти в обводку, а освистывают меня. Скажите Гонсало, что он должен отдать пас хотя бы раз»

Капелло о «Реале»: «Эти игроки не прессинговали и при Анчелотти. То же самое с Холандом в «Сити» и Леау в «Милане». Такие футболисты меняют ход игры, владея мячом – дело в расстановке на поле»