Гончаренко возглавил сборную Беларуси
Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси.
Виктор Гончаренко стал главным тренером сборной Беларуси.
Кандидатура 48-летнего специалиста была утверждена на сегодняшнем заседании исполкома Белорусской федерации футбола.
Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН», который он тренировал с октября 2024 года по июнь 2025-го. До этого тренер возглавлял «Урал», «Краснодар», ЦСКА, «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.
