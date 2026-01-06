Виктор Гончаренко возглавил сборную Беларуси.

Виктор Гончаренко стал главным тренером сборной Беларуси.

Кандидатура 48-летнего специалиста была утверждена на сегодняшнем заседании исполкома Белорусской федерации футбола.

Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН», который он тренировал с октября 2024 года по июнь 2025-го. До этого тренер возглавлял «Урал», «Краснодар», ЦСКА, «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.