Гари Невилл: «МЮ» должен назначить тренера, который соответствует ДНК клуба и готов играть в зрелищный, агрессивный футбол. «Барса» и «Аякс» ни под кого не подстраиваются»

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» должен назначить тренера с ДНК клуба.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какой тренер нужен клубу.

Вчера с поста главного тренера манкунианцев был уволен Рубен Аморим .

«У Луи ван Гала была своя философия. Жозе Моуринью играет в футбол в определенном стиле. Как и Дэвид Мойес. У Эрика тен Хага , опять же, совершенно другой стиль футбола, отличный от того, в который обычно играет «Манчестер Юнайтед». Стиль Рубена Аморима очень отличается от того, чего обычно можно ожидать от «Манчестер Юнайтед». Эксперименты должны прекратиться.

В интернете есть очень хорошее видео, где Бобби Чарльтон рассказывает о том, что представляет собой «Манчестер Юнайтед» как футбольный клуб. Авантюрный, захватывающий футбол, молодые игроки на поле, развлечение публики. «Манчестер Юнайтед» должен рисковать и быть смелым, играя в атакующий футбол.

«Манчестер Юнайтед» должен назначить тренера, который соответствует ДНК клуба. «Аякс» никогда ни под кого не подстроится, «Барселона» никогда ни под кого не подстроится. Я не верю, что «Манчестер Юнайтед» должен меняться ради кого-либо.

Нельзя сказать, что эти тренеры плохие, но все они пришли с разными идеями, разными стилями игры, разной философией, и ни один из них по-настоящему не подходит «Манчестер Юнайтед». Сейчас клубу нужно найти тренера, у которого есть опыт, который готов играть в быстрый, зрелищный, атакующий, агрессивный футбол», – сказал Невилл.