Росеньор возглавил «Челси». Контракт с 41-летним англичанином – до 2032-го
Лиэм Росеньор – новый тренер «Челси».
Лиэм Росеньор стал главным тренером «Челси».
Контракт с 41-летним англичанином подписан до 2032 года.
1 января должность главного тренера «Челси» покинул Энцо Мареска. Лондонский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков после 19 игр. «Синие» выиграли лишь два из девяти последних матчей во всех турнирах.
Росеньор с лета 2024 года работал в «Страсбуре», где сменил Патрика Виейра. Минувший сезон его команда завершила на 7-м месте в Лиге 1 и отобралась в Лигу конференций.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Челси»
