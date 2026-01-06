Николай Писарев: «У «Зенита» стал тяжелым переход из обороны в атаку после отъезда Малкома»

Писарев: у «Зенита» стал тяжелым переход из обороны в атаку после отъезда Малкома.

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев высказался о проблемах «Зенита» в атаке.

«Проблема «Зенита» в нападении — не проблема только форвардов, но и всего перехода из обороны в атаку. Тяжелый стал переход. После отъезда Малкома , мне кажется, так и идут поиски игрока, который бы быстро вскрывал, как это делал Малком, Клаудиньо. Даже в позиционной атаке это было.

Глушенков будет на своем месте играть справа, он что-то там сможет придумать. Луис Энрике тоже может придумать, хотя он забил всего два мяча — это мало. Привезли Жерсона — но у него затянулась адаптация.

Я думаю, что Семак молодец, я все равно считаю, что вот со всеми этими звездами, даже с российскими, с тем же Глушенковым, надо было находить общий язык. Нужно с огромным количеством нападающих разобраться — Кассьерра, Лусиано, Соболев, Мостовой. Огромное количество футболистов, которых надо правильно использовать, расставлять.

Правда, я не всегда понимал, почему Мостовой выходит на замену. Но ничего критичного нет для «Зенита » сейчас, они всего на одно очко отстают. Но да, тяжелее даются победы, по сравнению с теми сезонами, когда они чемпионами становились», – сказал Писарев.