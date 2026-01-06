«Вест Хэм» продал Гильерме «Спортингу» за 14 млн евро. Летом 2024-го «молотки» купили 19-летнего вингера у «Палмейраса» за 23+7 млн

«Вест Хэм » объявил о переходе вингера Луис Гильерме в «Спортинг ».

Согласно Transfermarkt, «молотки» получили за 19-летнего бразильца 14 млн евро, а сам игрок подписал контракт с лиссабонцами до июня 2030 года.

Летом 2024-го «Вест Хэм» купил Гильерме у «Палмейраса» за 23+7 млн. В 18 матчах за лондонский клуб во всех турнирах футболист не отметился результативными действиями.