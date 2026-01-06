  • Спортс
  Лука Джорджевич: «Самые лучшие условия были в «Локомотиве». Бывало, что покупал вещи и потом никогда их не надевал»
37

Экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал о финансовых тратах за время карьеры в РПЛ.

— Сильно ли падала зарплата, когда вы переходили из «Зенита» в другой клуб?

— Бывали моменты, когда она значительно падала, и наоборот — когда сильно поднималась.

— В «Зените» были самые лучшие условия?

— Нет, самые лучшие условия были в «Локомотиве» и в «Абхе». В этих клубах я получал самую большую зарплату.

— Рассказывали, как футболисты «Зенита» могли на премиальные позволить себе купить машину. Правда ли, что можно было позволить такую роскошь?

— Есть разные машины (смеется). Но да, можно было купить!

— Молодые футболисты часто этим занимались?

— Не могу сказать, что очень много молодых игроков было и играло в «Зените». Но лично у меня по контракту в клубе была машина от клуба, так что мне на премиальные не приходилось покупать машину.

— Много случаев бывало, когда молодые футболисты тратили деньги налево и направо. Помните ли вы, как потратили свою первую зарплату?

— Никак не потратил. Получил зарплату и продолжал жить так же, как и раньше. Не было такого, чтобы я ждал зарплату для того, чтобы купить что-то грандиозное. В начале карьеры такой зарплаты не было, чтобы я мог купить что-то очень дорогое.

— Тачки, дорогая одежда — это не про вас?

— Иногда бывало, что мог позволить себе такое. Но в 18 лет на первую зарплату я не покупал дорогие вещи.

— Какую самую дорогую покупку вы совершили, о которой жалеете на сегодняшний день?

— Что касается одежды, то бывало, что я покупал вещи и потом никогда их не надевал и не использовал. Приобретал вещи, которые не были нужны: купил — и забыл.

— Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?

— Костюм. Не хочется говорить про его цену (смеется), – сказал Джорджевич.

