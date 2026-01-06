Шерки о дружбе с Холандом: «Он быстро понял, что я люблю посмеяться. Он такой же. Когда два человека находятся на одной волне, это обязательно сработает»

Шерки о дружбе с Холандом: он быстро понял, что я люблю посмеяться, он такой же.

Хавбек «Манчестер Сити » Райан Шерки рассказал о дружбе с одноклубником Эрлингом Холандом .

«Думаю, он быстро понял, что я люблю посмеяться, люблю хорошо проводить время, и, думаю, он такой же. Так что, когда два человека находятся на одной волне, это обязательно сработает.

И если у них все получается за пределами поля, то обязательно получится и на поле, и мы очень довольны нашим взаимодействием», – сказал Шерки.