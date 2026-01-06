Ещенко назвал Кордобу лучшим игроком РПЛ: «Практически в одиночку тащит «Краснодар». Игра команды с ним и без него – две разные вещи»

Ещенко назвал Кордобу лучшим игроком РПЛ: практически в одиночку тащит «Краснодар».

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко назвал тройку лучших игроков осенней части РПЛ.

«Для меня лучшим является Кордоба. Колумбиец практически в одиночку тащит «Краснодар», хотя у них в составе хватает сильных футболистов. Но игра команды с Кордобой или без него – это две разные вещи.

На втором месте Глушенков. Он просто сегодня тащит «Зенит». Если называть третьего игрока, то пусть будет Батраков. Он очень молодой, а играет на уровне опытного футболиста», – сказал Ещенко.