2

Романцев о Батракове: «Главное — он любит футбол. Игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высоко отозвался о хавбеке «Локомотива» Алексее Батракове.

— По итогам опроса «СЭ» лучшим игроком года назван Батраков. А кому отдали бы предпочтение вы?

— Не вижу повода для возражений. Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит. Да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол. А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками.

Обратил внимание и на то, что, заинтересовав зарубежных скаутов, Батраков отказался от заманчивого контракта из Саудовской Аравии. А ведь в двадцать лет не всякий устоит перед соблазном больших денег. Значит, парень понимает: это не тот футбол, в котором можно себя проверить и понять, чего ты стоишь на самом деле, – сказал Романцев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
