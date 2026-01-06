Алонсо о Куртуа: «Он хорошо играет ногами. Мы должны использовать его как дополнительного игрока»

Алонсо о Куртуа: мы должны использовать его как дополнительного игрока

Тренер «Реала » Хаби Алонсо рассказал о намерении использовать вратаря Тибо Куртуа в роли дополнительного полевого игрока.

«Вовлеченность вратаря крайне важна, и он стремится понять, как мы можем лучше строить игру от ворот. Мы должны использовать его как дополнительного игрока. Он хорошо играет ногами, хорошо понимает игру, и мы можем использовать его как свободного игрока. Ему это нравится, и мы много работаем над этим с ним», – сказал Алонсо.