Алонсо о Куртуа: «Он хорошо играет ногами. Мы должны использовать его как дополнительного игрока»
Алонсо о Куртуа: мы должны использовать его как дополнительного игрока
Тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о намерении использовать вратаря Тибо Куртуа в роли дополнительного полевого игрока.
«Вовлеченность вратаря крайне важна, и он стремится понять, как мы можем лучше строить игру от ворот. Мы должны использовать его как дополнительного игрока. Он хорошо играет ногами, хорошо понимает игру, и мы можем использовать его как свободного игрока. Ему это нравится, и мы много работаем над этим с ним», – сказал Алонсо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
