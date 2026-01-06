Глушаков о Карседо в «Спартаке»: «Если бы приехал Моуринью, я бы тоже сказал, что ему будет сложно. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата здесь и сейчас»

Глушаков о Карседо в «Спартаке»: Моуринью здесь тоже было бы сложно.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков оценил назначение Хуана Карседо тренером красно-белых.

«Все тренеры, которые приходили в «Спартак», до этого хорошо работали в других клубах. Но в «Спартаке» Карседо будет непросто, как и следующему тренеру. Нет разницы кто приходит, не особо в тренерах дело. Пусть новый специалист готовит команду, чтобы она добилась результата. Но будет сложно.

«Пафос» — это одна история, а «Спартак» — другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас. Посмотрим, но если бы приехал Моуринью , то я бы тоже сказал, что ему будет сложно», – сказал Глушаков.