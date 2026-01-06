Лев Лещенко: «У «Динамо» под руководством Гусева хорошие перспективы в 2026 году. Команда укомплектована неплохо, хотя вопрос с защитой пока не решен»
Лещенко: у «Динамо» под руководством Гусева хорошие перспективы в 2026 году.
Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко оценил перспективы бело-голубых в 2026 году.
После 18 туров московский клуб занимает в РПЛ 10-е место.
«Я считаю, что у «Динамо» под руководством Ролана Гусева хорошие перспективы в 2026 году. Динамовцам нужно перетерпеть этот непростой период. У меня есть большие надежды, что вторую часть сезона бело-голубые проведут достойно и наконец-то определятся со стратегией. Мне кажется, что команда укомплектована неплохо, несмотря на то, что пока не решен вопрос с защитой. Но, по моим ощущениям, все будет хорошо», — сказал Лещенко.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости