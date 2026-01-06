  • Спортс
  • Джорджевич об РПЛ: «Было интересно узнать, что такое настоящая русская зима. Но когда подобная погода продолжается долгое время, это очень непросто»
Джорджевич об РПЛ: «Было интересно узнать, что такое настоящая русская зима. Но когда подобная погода продолжается долгое время, это очень непросто»

Экс-форвард «Зенита» и «Локомотива» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от климатических условий стран, где он играл.

— За всю карьеру вы поиграли в очень многих странах: Россия, Испания, Нидерланды, Кипр и так далее. В какой стране наиболее приятные условия жизни?

— Мне очень нравился стиль жизни в России. Там все очень похоже на наши условия жизни, на то, как мы живем. У нас в Черногории схожий менталитет с русским. А что касается погоды, то в России в разных городах бывает непросто. Было очень приятно жить здесь, ибо я жил в достаточно красивых городах. Если говорить про другие страны, то на Кипре было жить очень удобно и комфортно. Лимасол — хороший и красивый город, и здесь очень много русских людей!

— Какие впечатления остались от зимы в Питере? Бразильцы часто удивляются.

— Понятно, почему они удивляются: в России зимой очень холодно, и все это ожидают. Мне было интересно почувствовать этот холод, потому что я вырос в городе у моря Будве и до 18 лет жил там. Здесь практически никогда не бывает снега, и температура до +3 градусов — это самое холодное время года. Для меня было интересно узнать, что такое настоящая русская зима, и, к счастью, я смог это увидеть. Было интересно, но когда подобная погода продолжается долгое время, это очень непросто.

— Не было мыслей уехать из России из-за непривычных погодных условий?

— В первые годы моей карьеры в России мне удалось пожить в достаточно холодных местах: это и Питер, и Москва, и Тула. Даже когда жил в Испании, то находился на севере, там тоже в том году был снег. Так что в какое-то время я жил в достаточно холодных местах. Думал: «Каково играть в футбол, где всегда светит солнце?» В последние годы мне такие места и попались: Узбекистан, Саудовская Аравия, Кипр. Так что могу сказать, что почувствовал всевозможные климатические условия, – сказал Джорджевич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
