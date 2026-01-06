Акинфеев о комментариях иностранных болельщиков: «Это самое веселое. Отмечают, что я играю дольше, чем существует мир»

Акинфеев об иностранных болельщиках: отмечают, что я играю дольше, чем существует мир.

39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о комментариях в свой адрес со стороны зарубежных болельщиков.

«Периодически натыкаюсь на различные зарубежные паблики с постами про меня. Там еще какое-то сумасшедшее количество просмотров и комментариев.

Самое веселое – это комментарии от иностранных болельщиков, которые пишут, что помнят меня по играм за сборную; покупали меня в FIFA 05 (я, оказывается, в тех сериях был очень перспективным); благодарят за разные матчи и отмечают, что я играю дольше, чем существует мир. Спасибо всему футбольному сообществу, что не забывают», – написал Акинфеев.