Акинфеев о комментариях иностранных болельщиков: «Это самое веселое. Отмечают, что я играю дольше, чем существует мир»

Акинфеев об иностранных болельщиках: отмечают, что я играю дольше, чем существует мир.
39-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о комментариях в свой адрес со стороны зарубежных болельщиков.
«Периодически натыкаюсь на различные зарубежные паблики с постами про меня. Там еще какое-то сумасшедшее количество просмотров и комментариев.
Самое веселое – это комментарии от иностранных болельщиков, которые пишут, что помнят меня по играм за сборную; покупали меня в FIFA 05 (я, оказывается, в тех сериях был очень перспективным); благодарят за разные матчи и отмечают, что я играю дольше, чем существует мир. Спасибо всему футбольному сообществу, что не забывают», – написал Акинфеев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
