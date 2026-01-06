«Барса» арендует Канселу у «Аль-Хилаля» за 4 млн евро. Защитник получит 5 млн до конца сезона

«Барселона» оформила аренду Канселу из «Аль-Хилаля».

Фланговый защитник Жоау Канселу возвращается в «Барселону».

Каталонский клуб арендует 31-летнего футболиста у «Аль-Хилаля » до конца сезона за 4 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

По данным Mundo Deportivo , «Барселона » выплатит лишь часть зарплаты португальца – 5 млн евро. Канселу будет зарегистрирован вместо травмированного Андреаса Кристенсена, который пропустит не менее четырех месяцев.

