«Барса» арендует Канселу у «Аль-Хилаля» за 4 млн евро. Защитник получит 5 млн до конца сезона
«Барселона» оформила аренду Канселу из «Аль-Хилаля».
Фланговый защитник Жоау Канселу возвращается в «Барселону».
Каталонский клуб арендует 31-летнего футболиста у «Аль-Хилаля» до конца сезона за 4 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным Mundo Deportivo, «Барселона» выплатит лишь часть зарплаты португальца – 5 млн евро. Канселу будет зарегистрирован вместо травмированного Андреаса Кристенсена, который пропустит не менее четырех месяцев.
Подробная статистика выступлений Жоау, на которого также претендовал «Интер», доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
