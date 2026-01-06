  • Спортс
  • «Барса» арендует Канселу у «Аль-Хилаля» за 4 млн евро. Защитник получит 5 млн до конца сезона
«Барса» арендует Канселу у «Аль-Хилаля» за 4 млн евро. Защитник получит 5 млн до конца сезона

«Барселона» оформила аренду Канселу из «Аль-Хилаля».

Фланговый защитник Жоау Канселу возвращается в «Барселону».

Каталонский клуб арендует 31-летнего футболиста у «Аль-Хилаля» до конца сезона за 4 миллиона евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» выплатит лишь часть зарплаты португальца – 5 млн евро. Канселу будет зарегистрирован вместо травмированного Андреаса Кристенсена, который пропустит не менее четырех месяцев.

Подробная статистика выступлений Жоау, на которого также претендовал «Интер», доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
