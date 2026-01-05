Дивеев успешно прошел медосмотр для «Зенита». Защитник ЦСКА полетит с командой на сбор в Катар и пройдет тесты в Дохе (Bobsoccer)
Дивеев успешно прошел медосмртр для «Зенита».
«Зенит» завершает сделку по переходу защитника Игоря Дивеева из ЦСКА.
Сообщалось, что сине-бело-голубые обменяют Лусиано Гонду на Дивеева, доплатив за россиянина.
По информации Bobsoccer, футболист сборной России успешно прошел медосмотр и отправится с «Зенитом» на тренировочный сбор в Катаре.
Тесты Дивеев пройдет в центре Aspire в Дохе, официальное объявление состоится после завершения юридического оформления трансфера.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bobsoccer
