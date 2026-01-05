Дивеев успешно прошел медосмотр для «Зенита». Защитник ЦСКА полетит с командой на сбор в Катар и пройдет тесты в Дохе (Bobsoccer)

Дивеев успешно прошел медосмртр для «Зенита».

«Зенит » завершает сделку по переходу защитника Игоря Дивеева из ЦСКА .

Сообщалось, что сине-бело-голубые обменяют Лусиано Гонду на Дивеева, доплатив за россиянина.

По информации Bobsoccer, футболист сборной России успешно прошел медосмотр и отправится с «Зенитом» на тренировочный сбор в Катаре.

Тесты Дивеев пройдет в центре Aspire в Дохе, официальное объявление состоится после завершения юридического оформления трансфера.