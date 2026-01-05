«Челси» не подпишет Винисиуса. Клуб не готов удовлетворить запросы вингера по зарплате (El Chiringuito)

Винисиус не перейдет в «Челси».

«Челси» не подпишет Винисиуса Жуниора .

В испанских и британских СМИ появилась информация о том, что «синие» готовят предложение о трансфере вингера «Реала » за 135 миллионов фунтов.

Как сообщает El Chiringuito, варианта с переходом в лондонский клуб у бразильца нет. «Челси » не готов удовлетворить его запросы по зарплате.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 19 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь .