«Челси» не подпишет Винисиуса. Клуб не готов удовлетворить запросы вингера по зарплате (El Chiringuito)
Винисиус не перейдет в «Челси».
«Челси» не подпишет Винисиуса Жуниора.
В испанских и британских СМИ появилась информация о том, что «синие» готовят предложение о трансфере вингера «Реала» за 135 миллионов фунтов.
Как сообщает El Chiringuito, варианта с переходом в лондонский клуб у бразильца нет. «Челси» не готов удовлетворить его запросы по зарплате.
В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 19 матчей, отличившись 5 голами и 5 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Chiringuito
