У Гвардиола перелом большеберцовой кости. Защитника «Ман Сити» прооперируют
Йошко Гвардиол сломал ногу в матче с «Челси».
Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол сломал ногу в матче с «Челси».
Хорвата заменили на 51-й минуте матча 20-го тура АПЛ (1:1).
Сегодня пресс-служба «горожан» сообщила, что у Гвардиола перелом большеберцовой кости правой ноги. На этой неделе защитник перенесет операцию.
Сроки восстановления Йошко не уточняются. Обычно при таких травмах на восстановление уходит от 3 до 6 месяцев в зависимости от степени тяжести повреждения.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости