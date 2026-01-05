У Гвардиола перелом большеберцовой кости. Защитника «Ман Сити» прооперируют

Йошко Гвардиол сломал ногу в матче с «Челси».

Защитник «Манчестер Сити » Йошко Гвардиол сломал ногу в матче с «Челси ».

Хорвата заменили на 51-й минуте матча 20-го тура АПЛ (1:1).

Сегодня пресс-служба «горожан» сообщила, что у Гвардиола перелом большеберцовой кости правой ноги. На этой неделе защитник перенесет операцию.

Сроки восстановления Йошко не уточняются. Обычно при таких травмах на восстановление уходит от 3 до 6 месяцев в зависимости от степени тяжести повреждения.