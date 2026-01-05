«Осер» хочет вернуть Перрена на полгода, «Краснодар» не намерен отдавать вингера в аренду. «Монако» тоже интересуется игроком

«Осер» хочет вернуть Гаэтана Перрена.

«Осер » заинтересован в возвращении Гаэтана Перрена .

Французский клуб хочет подписать вингера «Краснодара» на правах аренды до конца сезона, сообщает L’Equipe. Руководство «быков» на данный момент не заинтересовано в такой сделке.

Информацию о возможном трансфере игрока «Краснодара» также запрашивал «Монако » – у владельцев клубов хорошие отношения. Однако монегаски пока не предпринимали дальнейших шагов.

Перрен перешел в «Краснодар » из «Осера» в июле 2025 года. В рамках Мир РПЛ он провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.

Подробную статистику 29-летнего француза можно найти здесь .