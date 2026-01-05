«Осер» хочет вернуть Перрена на полгода, «Краснодар» не намерен отдавать вингера в аренду. «Монако» тоже интересуется игроком
«Осер» хочет вернуть Гаэтана Перрена.
«Осер» заинтересован в возвращении Гаэтана Перрена.
Французский клуб хочет подписать вингера «Краснодара» на правах аренды до конца сезона, сообщает L’Equipe. Руководство «быков» на данный момент не заинтересовано в такой сделке.
Информацию о возможном трансфере игрока «Краснодара» также запрашивал «Монако» – у владельцев клубов хорошие отношения. Однако монегаски пока не предпринимали дальнейших шагов.
Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» в июле 2025 года. В рамках Мир РПЛ он провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами.
Подробную статистику 29-летнего француза можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
