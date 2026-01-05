Фраттези согласился перейти в «Галатасарай». «Интеру» предложат 5 млн евро за аренду защитника с обязательным выкупом за 30 млн

Давиде Фраттези согласился перейти в «Галатасарай».

По информации Sky Sport Italia, турецкий клуб готов заплатить 5 миллионов евро за аренду Фраттези с обязательным выкупом за 30 млн евро. После того, как защитник дал согласие на трансфер, предложение должно быть оформлено официально.

Отмечается, что возможный уход Фраттези не повлияет на поведение «Интера » на трансферном рынке, поскольку «нерадзурри» считают состав хорошо укомплектованным.