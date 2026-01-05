Фраттези согласился перейти в «Галатасарай». «Интеру» предложат 5 млн евро за аренду защитника с обязательным выкупом за 30 млн
Давиде Фраттези согласился перейти в «Галатасарай».
Защитник «Интера» Давиде Фраттези согласился перейти в «Галатасарай».
По информации Sky Sport Italia, турецкий клуб готов заплатить 5 миллионов евро за аренду Фраттези с обязательным выкупом за 30 млн евро. После того, как защитник дал согласие на трансфер, предложение должно быть оформлено официально.
Отмечается, что возможный уход Фраттези не повлияет на поведение «Интера» на трансферном рынке, поскольку «нерадзурри» считают состав хорошо укомплектованным.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
