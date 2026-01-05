У Салаха 3 гола в 3 матчах за Египет на Кубке Африки. Вингер «Ливерпуля» забил Бенину в дополнительное время

Салах забил 3 гола в 3 матчах на Кубке Африки.

Вингер «Ливерпуля » и сборной Египта Мохамед Салах забил третий гол на Кубке Африки.

Сборная Египта обыграла команду Бенина в 1/8 финала в дополнительное время (3:1). Салах забил на 124-й минуте матча.

В текущем розыгрыше Кубка Африки Салах провел 3 матча и забил 3 гола. Подробную статистику 33-летнего вингера можно найти здесь .