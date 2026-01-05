«Бавария» уверена, что продлит контракт с Упамекано. В сделку, вероятно, включат пункт об отступных
В «Баварии» уверены, что Дайо Упамекано останется.
«Бавария» продолжает работу над продлением контракта с Дайо Упамекано.
Действующее соглашение французского защитника с мюнхенцами истекает в конце этого сезона.
Гендиректор клуба Ян-Кристиан Дрезен, а также спортивные директора Макс Эберль и Кристоф Фройнд уверены, что новое соглашение с игроком будет подписано. Весьма вероятно, что в новое соглашение будет включен пункт об отступных, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
В текущем сезоне Бундеслиги Дайо провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
