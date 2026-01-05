Глава РФС Дюков: «Большинство стран будут рады скорейшему возвращению России. Текущую ситуацию оценивают как ненормальную»
Президент РФС Дюков: большинство стран будут рады возвращению России.
Президент РФС Александр Дюков считает, что большинство стран будут рады возвращению России в международный футбол.
– Какие конкретно страны выступают за наше возвращение и сколько их в процентном соотношении? Есть ли страны, которые сменили свою позицию по вопросу нашего возвращения?
– Не считаю правильным комментировать позиции отдельных стран.
Но на данный момент большинство представителей международного футбольного сообщества выступают за то, чтобы Россия играла в официальных соревнованиях, оценивают текущую ситуацию как ненормальную и будут рады нашему скорейшему возвращению, – сказал Дюков.
Анна Сунцова
Источник: Metaratings
