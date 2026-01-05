  • Спортс
Салису порвал «кресты» в матче с «Лионом». Защитник «Монако» вряд ли сыграет за Гану на ЧМ-2026

Защитник «Монако» Салису порвал «кресты» в матче с «Лионом».

Защитник «Монако» Мохаммед Салису получил серьезную травму в концовке матча Лиги 1 против «Лиона» (1:3).

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает пресс-служба монегасков. Сроки восстановления Салису не уточняются.

Как сообщает GFFN, Салису вряд ли сможет сыграть за сборную Ганы на ЧМ-2026.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Монако»
logoМохаммед Салису
logoМонако
logoтравмы
logoлига 1 Франция
logoЧМ-2026
logoсборная Ганы по футболу
logoЛион
