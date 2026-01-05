Дьяков о Карседо в «Спартаке»: «Жаль, что иностранец. Все бы хотели видеть российского тренера, желательно со спартаковским прошлым. Придется опять ждать»

Виталий Дьяков: все бы хотели видеть в «Спартаке» российского тренера.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером «Спартака ».

– Что ожидать от «Спартака» под руководством нового тренера?

– Тяжело уже сказать, что ожидать. Привыкли, что там постоянно иностранцы на посту главного тренера, но критиковать раньше времени не нужно. Это всегда успеется.

Сейчас надо подождать, посмотреть, как команда проведет весеннюю часть сезона. Конечно, бороться за чемпионство уже сложно: далековато от лидеров находятся. Но есть шансы побороться за Кубок России. До нового сезона как раз будет время, чтобы адаптироваться к требованиям нового тренера. За эти полгода он может подготовить команду, чтобы уже потом решать высокие задачи. Состав позволяет.

– Какого вы мнения об этом специалисте?

– По большей части он работал помощником главного тренера в хороших сильных клубах. Сейчас же в качестве главного тренера с кипрским клубом стал чемпионом. Пока показатели хорошие. Но мы понимаем, что это «Спартак», а за чемпионатом Кипра не следим. «Спартак» есть «Спартак»…

Пока что‑то конкретное сказать о Карседо все‑таки сложно. Большинство из нас мало следили за его карьерой. Но жаль, что иностранец. Думаю, все бы хотели видеть в этой должности российского тренера, желательно со спартаковским прошлым – придется опять ждать», – сказал Дьяков.