«Зенит» отклонил предложение «Крузейро» по Жерсону, оцениваемое в 27 млн евро (Вене Казагранде)

«Зенит» отклонил еще одно предложение «Крузейро » о трансфере Жерсона.

По информации журналиста Вене Казагранде, петербургский клуб не принял последнее предложение, оцениваемое в 27 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что бразильцы были готовы отдать «Зениту » защитника Жонатана Жезуса, чья трансферная стоимость составляет порядка 12-15 миллионов евро, и доплатить еще 12 млн.

Утверждается, что сине-бело-голубые отпустят Жерсона только в том случае, если предложение «Крузейро» будет соответствовать их запросам.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .