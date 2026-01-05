«Зенит» отклонил предложение «Крузейро» по Жерсону, оцениваемое в 27 млн евро (Вене Казагранде)
«Зенит» снова отказался продавать Жерсона.
«Зенит» отклонил еще одно предложение «Крузейро» о трансфере Жерсона.
По информации журналиста Вене Казагранде, петербургский клуб не принял последнее предложение, оцениваемое в 27 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что бразильцы были готовы отдать «Зениту» защитника Жонатана Жезуса, чья трансферная стоимость составляет порядка 12-15 миллионов евро, и доплатить еще 12 млн.
Утверждается, что сине-бело-голубые отпустят Жерсона только в том случае, если предложение «Крузейро» будет соответствовать их запросам.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Вене Казагранде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости